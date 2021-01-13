Свердловские единороссы начали переговоры с новой партией

В Заксобрание Вячеслав Вегнер избрался от КПРФ, а затем стал сторонником «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как минимум два депутата свердловского Заксобрания из фракции «Единой России» ведут переговоры о потенциальном выдвижении на выборы 2021 года от партии «Новые люди». Как сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией, один из этих депутатов — Вячеслав Вегнер, вопрос о переизбрании которого от «Единой России», по информации агентства, остается нерешенным.

«Вегнер общался с представителями свердловской ячейки „Новых людей“, его видели в их офисе», — поделился источник. По его предположению, депутат прорабатывает вопрос о выдвижении на выборы в Госдуму — по одномандатному округу или по спискам «Новых людей». Фамилия второго единоросса, который выходил на «Новых людей», пока не раскрывается.

В разговоре с корреспондентом сам Вегнер сказал, что присутствовал на мероприятиях «Новых людей», поскольку эта партия любопытна ему как новое движение. «Но по поводу выборов в Госдуму мы не разговаривали. Это из области слухов», — сказал Вегнер, отметив, что в целом возможность избраться в ГД была бы интересна для него. Руководитель свердловского отделения «Новых людей» Рант Агаджанян заявил: «К нам приходят разные люди, Вячеслава Вегнера среди них не было».

Партия «Новые люди» появилась в марте прошлого года. Поскольку в сентябре 2020-го ее кандидаты прошли в парламенты Рязанской, Новосибирской, Костромской и Калужской областей, она избавлена от сбора подписей для участия в выборах в Госдуму. Считается, что именно этим «Новые люди» могут быть интересны политикам, желающим попасть в федеральный парламент или сохраниться в нем.

Поскольку «Новые люди» пока никак не представлены в свердловской политике (областное отделение открылось только в ноябре 2020 года), для выдвижения в Заксобрание сбор подписей необходим. Выборы в региональный парламент, как и в Госдуму, намечены на сентябрь.