Глава региона Алексей Текслер назначил двух новых чиновников в правительство области
В правительство региона назначены новые чиновники — здание резиденции КНР хотят забрать власти — начальник ФСИН поменял место работы — суд не стал арестовывать счета Дубровского. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 15 января — в обзоре URA.RU:
В правительстве области произошли новые назначения
- Глава области Алексей Текслер подписал постановление о приеме на пост заместителя управляющего делами губернатора и правительства Егора Козлова.
- Также Алексей Текслер назначил Николая Барышникова заместителем начальника Главного управления по труду и занятости региона.
Власти Челябинска хотят отобрать здание резиденции Китая
- Администрация Челябинска обратилась в областной Арбитражный суд с иском об изъятии недостроенной резиденции главы КНР Си Цзиньпиня и китайской делегации во время саммитов ШОС и БРИКС.
В Копейске не выплачивают детские пособия
- Начальник управления соцзащиты Копейска привлечена к ответственности за неоднократный срыв выплат пособий на детей от 3 до 7 лет, которые были назначены в период пандемии. Ей назначен штраф в размере трех тысяч рублей.
Глава ФСИН покинул свой пост
- Руководитель регионального Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Брант переводится на аналогичную должность в Нижегородскую область. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
Суд не стал арестовывать счета экс-губернатора
- Арбитражный суд области отказался арестовывать почти два миллиарда рублей на счетах бывшего губернатора Бориса Дубровского и его детей Анны и Александра в рамках дела о банкротстве.
Замглавы Троицка дал показания на мэра
- Вице-мэр Троицка Вадим Герман признал свою вину и дал показания на главу города Александра Виноградова по факту превышения должностных полномочий. Сам Герман останется под домашним арестом до 22 января.
Подписывайтесь на URA.RU в