Глава региона Алексей Текслер назначил двух новых чиновников в правительство области Фото: Анна Майорова © URA.RU

В правительство региона назначены новые чиновники — здание резиденции КНР хотят забрать власти — начальник ФСИН поменял место работы — суд не стал арестовывать счета Дубровского. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 15 января — в обзоре URA.RU:

В правительстве области произошли новые назначения

Глава области Алексей Текслер подписал постановление о приеме на пост заместителя управляющего делами губернатора и правительства Егора Козлова.

Также Алексей Текслер назначил Николая Барышникова заместителем начальника Главного управления по труду и занятости региона.

Власти Челябинска хотят отобрать здание резиденции Китая

Администрация Челябинска обратилась в областной Арбитражный суд с иском об изъятии недостроенной резиденции главы КНР Си Цзиньпиня и китайской делегации во время саммитов ШОС и БРИКС.

В Копейске не выплачивают детские пособия

Начальник управления соцзащиты Копейска привлечена к ответственности за неоднократный срыв выплат пособий на детей от 3 до 7 лет, которые были назначены в период пандемии. Ей назначен штраф в размере трех тысяч рублей.

Глава ФСИН покинул свой пост

Руководитель регионального Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Брант переводится на аналогичную должность в Нижегородскую область. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Суд не стал арестовывать счета экс-губернатора

Арбитражный суд области отказался арестовывать почти два миллиарда рублей на счетах бывшего губернатора Бориса Дубровского и его детей Анны и Александра в рамках дела о банкротстве.

Замглавы Троицка дал показания на мэра

Вице-мэр Троицка Вадим Герман признал свою вину и дал показания на главу города Александра Виноградова по факту превышения должностных полномочий. Сам Герман останется под домашним арестом до 22 января.