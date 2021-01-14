14 января 2021
13 января 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 15 января. Губернатор назначил новых чиновников, глава ФСИН покинул свой пост

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Церемония подписания межрегиональных соглашений между субъектами Уральского федерального округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург, текслер алексей
Глава региона Алексей Текслер назначил двух новых чиновников в правительство области Фото: Анна Майорова © URA.RU

В правительство региона назначены новые чиновники — здание резиденции КНР хотят забрать власти — начальник ФСИН поменял место работы — суд не стал арестовывать счета Дубровского. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 15 января — в обзоре URA.RU:

В правительстве области произошли новые назначения

Власти Челябинска хотят отобрать здание резиденции Китая

В Копейске не выплачивают детские пособия

  • Начальник управления соцзащиты Копейска привлечена к ответственности за неоднократный срыв выплат пособий на детей от 3 до 7 лет, которые были назначены в период пандемии. Ей назначен штраф в размере трех тысяч рублей.

Глава ФСИН покинул свой пост

  • Руководитель регионального Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Брант переводится на аналогичную должность в Нижегородскую область. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Суд не стал арестовывать счета экс-губернатора

Замглавы Троицка дал показания на мэра

  • Вице-мэр Троицка Вадим Герман признал свою вину и дал показания на главу города Александра Виноградова по факту превышения должностных полномочий. Сам Герман останется под домашним арестом до 22 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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