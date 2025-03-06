Челябинки составили рейтинг лучших и худших подарков на 8 Марта

Для челябинок лучшим подарком на 8 Марта стали цветы из денег
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинки хотят получить на 8 марта букет из денег
Челябинки хотят получить на 8 марта букет из денег Фото:

Жительницы Челябинска указали в числе самых желанных подарков на 8 Марта букет из денег, сертификат в магазин косметики и электронную технику. Согласно опросу telegram-канала «Челябинск, который смог», худшими подарками стали посудомоечная машина и коробка конфет.

«По итогам опроса в списке лучших подарков: цветы из денег, ноутбук, умная колонка, сертификат в „Золотое яблоко“ или „Летуаль“, цветы, абонемент на массаж, деньги, СПА и кольцо», — сообщает «Челябинск, который смог». В рейтинге худших первое место заняла сковорода.

Также среди подарков, которым не будут рады, челябинки указали коробку конфет и посудомоечную машину. Также дамы не хотели бы получить 8 марта кружку и кухонную утварь. Одна из читательниц отметила, что на праздник получила «в подарок» лишь фразу: «Готовь ужин, любимая».

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Жительницы Челябинска указали в числе самых желанных подарков на 8 Марта букет из денег, сертификат в магазин косметики и электронную технику. Согласно опросу telegram-канала «Челябинск, который смог», худшими подарками стали посудомоечная машина и коробка конфет. «По итогам опроса в списке лучших подарков: цветы из денег, ноутбук, умная колонка, сертификат в „Золотое яблоко“ или „Летуаль“, цветы, абонемент на массаж, деньги, СПА и кольцо», — сообщает «Челябинск, который смог». В рейтинге худших первое место заняла сковорода. Также среди подарков, которым не будут рады, челябинки указали коробку конфет и посудомоечную машину. Также дамы не хотели бы получить 8 марта кружку и кухонную утварь. Одна из читательниц отметила, что на праздник получила «в подарок» лишь фразу: «Готовь ужин, любимая».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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