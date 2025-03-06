Челябинки составили рейтинг лучших и худших подарков на 8 Марта

Жительницы Челябинска указали в числе самых желанных подарков на 8 Марта букет из денег, сертификат в магазин косметики и электронную технику. Согласно опросу telegram-канала «Челябинск, который смог», худшими подарками стали посудомоечная машина и коробка конфет.
«По итогам опроса в списке лучших подарков: цветы из денег, ноутбук, умная колонка, сертификат в „Золотое яблоко“ или „Летуаль“, цветы, абонемент на массаж, деньги, СПА и кольцо», — сообщает «Челябинск, который смог». В рейтинге худших первое место заняла сковорода.
Также среди подарков, которым не будут рады, челябинки указали коробку конфет и посудомоечную машину. Также дамы не хотели бы получить 8 марта кружку и кухонную утварь. Одна из читательниц отметила, что на праздник получила «в подарок» лишь фразу: «Готовь ужин, любимая».
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