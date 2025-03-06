В Челябинском зоопарке окончательно вышел из спячки медведь Малыш. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.
«Окончательно проснулся бурый медведь Малыш. Вы только посмотрите на него: это же мы все с утра в понедельник, когда за выходные сбили режим», — рассказали в пресс-службе зоопарка.
В 2024 году Малыш вышел из спячки 28 февраля, а годом ранее — 1 марта. Медведя забрали в Челябинск от предпринимателя из Сатки в 2022 году. Хозяин придорожного кафе «Берлога» решил закрыть свой бизнес из-за чего ухаживать за зверем стало накладно. Тогда Малыша и передали в зоопарк.
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