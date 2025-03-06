В Челябинской области появилась новая независимая эколаборатория

В Челябинской области открывается новая лаборатория для экспертного анализа качества воды, воздуха, почвы и промышленных объектов. Об этом сообщил глава экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» URA.RU Виталий Безруков.
«Наше экспертное бюро с головными партнерами из Уфы организовали современную аккредитованную испытательную лабораторию по промышленным и экологическим исследованиям. Это поможет улучшить качество исследований на объектах, которые оказывают негативное воздействие на нашу природу и здоровье граждан», — рассказал URA.RU Безруков.
Эксперты смогут быстро и качественно обследовать состояние водных и лесных объектов, почвы и грунтов, оценить загрязнение или шумы/вибрацию строительства жилых либо промышленных объектов. Экологи произведут контроль предприятий, мониторинг электромагнитного излучения, проверяткачество работы очистного оборудования и многое другое. В лабораторию также можно будет принести на анализ питьевую, или природную воду, чтобы проверить ее качество и пригодность в пищу.
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