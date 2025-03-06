В Челябинской области появилась новая независимая эколаборатория

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Специалисты Челябинска и Уфы объединились для создания лаборатории
Специалисты Челябинска и Уфы объединились для создания лаборатории Фото:

В Челябинской области открывается новая лаборатория для экспертного анализа качества воды, воздуха, почвы и промышленных объектов.  Об этом сообщил глава экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» URA.RU Виталий Безруков.

«Наше экспертное бюро с головными партнерами из Уфы организовали современную аккредитованную испытательную лабораторию по промышленным и экологическим исследованиям. Это поможет улучшить качество исследований на объектах, которые оказывают негативное воздействие на нашу природу и здоровье граждан», — рассказал URA.RU Безруков.

Эксперты смогут быстро и качественно обследовать состояние водных и лесных объектов, почвы и грунтов, оценить загрязнение или шумы/вибрацию строительства жилых либо промышленных объектов. Экологи произведут контроль предприятий, мониторинг электромагнитного излучения, проверяткачество работы очистного оборудования и многое другое. В лабораторию также можно будет принести на анализ питьевую, или природную воду, чтобы проверить ее качество и пригодность в пищу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области открывается новая лаборатория для экспертного анализа качества воды, воздуха, почвы и промышленных объектов.  Об этом сообщил глава экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» URA.RU Виталий Безруков. «Наше экспертное бюро с головными партнерами из Уфы организовали современную аккредитованную испытательную лабораторию по промышленным и экологическим исследованиям. Это поможет улучшить качество исследований на объектах, которые оказывают негативное воздействие на нашу природу и здоровье граждан», — рассказал URA.RU Безруков. Эксперты смогут быстро и качественно обследовать состояние водных и лесных объектов, почвы и грунтов, оценить загрязнение или шумы/вибрацию строительства жилых либо промышленных объектов. Экологи произведут контроль предприятий, мониторинг электромагнитного излучения, проверяткачество работы очистного оборудования и многое другое. В лабораторию также можно будет принести на анализ питьевую, или природную воду, чтобы проверить ее качество и пригодность в пищу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...