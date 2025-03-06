Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась заявлениям главы дипломатии ЕС Каи Каллас, что россияне не погибают во время украинского конфликта. Она отметила, что Россия ежедневно рассказывает о преступлениях ВСУ, которые затрагивают мирных граждан.
«В заявлении, сделанном в Мюнхене, Каллас отметила, что граждане России не погибают на Украине. Мы ежедневно сообщаем о преступлениях киевского режима, особенно в отношении мирных граждан», — заявила Захарова в эфире «России 24». Она добавила, что проявлять такое безразличие к реальности — признак аморальности.
Кроме того, Захарова обратила внимание на недостоверную позицию некоторых европейцев, подчеркивая, что российские суды принимают меры против иностранных наемников. Также официальный представитель МИД РФ упомянула, что на прошедшем саммите ЕС не было русофобов из стран Балтии, что может свидетельствовать о недостатке значимого влияния этих стран.
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