В Челябинске водителю «КамАЗа» дали три года за смертельное ДТП с микроавтобусом

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Водителя фуры отправили в колонию-поселение. Фото архивное
Водителя фуры отправили в колонию-поселение. Фото архивное Фото:

Водителю фуры, устроившего ДТП на Свердловском тракте в Челябинске, приговорили к трем годам колонии-поселения. В ДТП, в результате которого перевернулся микроавтобус, погиб один и были ранены четыре человека.

«Водителя „КамАЗа“, устроившего смертельное ДТП с микроавтобусом, приговорили к трем годам колонии-поселения. После освобождения он два с половиной года не сможет садиться за руль. Такое решение в четверг, 6 марта, принял Курчатовский районный суд Челябинска», — сообщает издание «74.ру».

Водитель проживает в Ростовской области. Он работал в компании, которая развозит продукты в магазины «Пятерочки». На Свердловском тракте его грузовик столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. В нем ехали девять пассажиров, шестерых из них увезли на машинах скорой помощи. Позднее одна из пострадавших скончалась.

Кроме срока в колонии для виновника аварии, будет наказан и его работодатель. Компания «Агро-Авто» выплатит пострадавшим семь миллионов рублей. По миллиону выплатят четверым пострадавшим, три миллиона получит в качестве возмещения морального вреда родственник погибшей.

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Водителю фуры, устроившего ДТП на Свердловском тракте в Челябинске, приговорили к трем годам колонии-поселения. В ДТП, в результате которого перевернулся микроавтобус, погиб один и были ранены четыре человека. «Водителя „КамАЗа“, устроившего смертельное ДТП с микроавтобусом, приговорили к трем годам колонии-поселения. После освобождения он два с половиной года не сможет садиться за руль. Такое решение в четверг, 6 марта, принял Курчатовский районный суд Челябинска», — сообщает издание «74.ру». Водитель проживает в Ростовской области. Он работал в компании, которая развозит продукты в магазины «Пятерочки». На Свердловском тракте его грузовик столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. В нем ехали девять пассажиров, шестерых из них увезли на машинах скорой помощи. Позднее одна из пострадавших скончалась. Кроме срока в колонии для виновника аварии, будет наказан и его работодатель. Компания «Агро-Авто» выплатит пострадавшим семь миллионов рублей. По миллиону выплатят четверым пострадавшим, три миллиона получит в качестве возмещения морального вреда родственник погибшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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