В России запретили telegram-канал писателя Михаила Зыгаря (признан иноагентом). Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Смоленска.
«Признать информацию, размещенную в telegram-канале „Да. Зыгарь“, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — передает решение суда ТАСС. Там добавили, что информацию в этом telegram-канале сочли дискредитирующей ВС РФ и формирующей ложное представление о СВО на Украине.
Иск о запрете подал прокурор Заднепровского района, отметив, что в постах не указывался статус иноагента, а доступ в канал был открытым, в том числе для несовершеннолетних. Зыгарь был заочно осужден на 8,5 года лишения свободы за публикацию заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Его попытка обжаловать приговор была отклонена. Ранее он работал в «Коммерсанте».
*Михаил Зыгарь признан в России иноагентом
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