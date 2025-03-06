В Челябинске фестиваль «ТеАРТ» покажет детские и студенческие спектакли

Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК) с 11 по 13 апреля станет центром искусства. Он примет Всероссийский фестиваль-конкурс «ТеАРТ». На сценах вуза развернется калейдоскоп детских и студенческих спектаклей. Помимо постановок, зрителей ждут презентации книг от ведущих театральных деятелей. Участники мероприятия смогут обменяться опытом на круглых столах, рассказал URA.RU заведующий кафедрой театрального искусства ЧГИК, организатор фестиваля Алексей Мухин.
«Фестиваль „ТеАРТ“ пройдет с 11 по 13 апреля в стенах ЧГИК на Малой сцене, на сцене Учебного театра „Дебют“ и в зале имени Смирнова. „ТеАРТ“ имеет большую историю, он проводится с 2011 года. Два года назад формат был подкорректирован, внедрены номинации для школьных детских театров. Как и ранее, участвуют не только детские коллективы, но и студенческие театры», — пояснил Мухин. Зрители смогут свободно посетить и посмотреть спектакли на сцене учебного театра вуза.
Участники «ТеАРТа» съедутся в Челябинск из разных уголков страны: от Самары, где областное училище искусств представит два спектакля, до Нягани, Екатеринбурга, Саратова. В ЧГИК также организуют мастерские. На них профессор кафедры Елена Калужских презентует режиссерские работы курса по Антону Чехову и Гарольду Пинтеру. Помимо этого, будут представлены творения мастерской Олега Хапова, режиссера Камерного театра.
По словам Алексея Мухина, в жюри фестиваля войдут ведущие театральные деятели: Владимир Филонов — художественный руководитель театра «Манекен», Елена Калужских, а также он сам. Кроме педагогов вуза, работы будут оценивать деятели искусств Челябинской области. Фестиваль «ТеАРТ» предложит насыщенную программу не только для участников, но и для зрителей. Горожане смогут бесплатно посетить спектакли. Помимо этого, пройдут презентации книг от преподавателей кафедры театрального искусства и ежедневные круглые столы по актуальным вопросам театральной педагогики и будущего театра.
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