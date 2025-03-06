Глава евродипломатии сообщила Украине неприятные новости

Каллас: на саммите ЕС будет трудно достичь единого мнения о помощи Украине
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ЕС ищет другие способы принятия решений по Украине, заявила Каллас
ЕС ищет другие способы принятия решений по Украине, заявила Каллас Фото:
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На предстоящем саммите Евросоюза (ЕС) будет сложно достичь согласия по военной помощи Украине. Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Да, это сложное решение», — заявила Каллас в ответ на вопрос о будущем принятии решения по оказанию военной помощи Украине. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что рассматриваются новые инициативы, включая создание коалиции желающих, чтобы предотвратить блокирование со стороны одной страны.

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На предстоящем саммите Евросоюза (ЕС) будет сложно достичь согласия по военной помощи Украине. Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. «Да, это сложное решение», — заявила Каллас в ответ на вопрос о будущем принятии решения по оказанию военной помощи Украине. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что рассматриваются новые инициативы, включая создание коалиции желающих, чтобы предотвратить блокирование со стороны одной страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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