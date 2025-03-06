Глава евродипломатии сообщила Украине неприятные новости

ЕС ищет другие способы принятия решений по Украине, заявила Каллас
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На предстоящем саммите Евросоюза (ЕС) будет сложно достичь согласия по военной помощи Украине. Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«Да, это сложное решение», — заявила Каллас в ответ на вопрос о будущем принятии решения по оказанию военной помощи Украине. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что рассматриваются новые инициативы, включая создание коалиции желающих, чтобы предотвратить блокирование со стороны одной страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.