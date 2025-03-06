Орлов громит уральских мэров в главном медиарейтинге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов удержал лидерство среди других уральских глав по упоминаемости в СМИ. Согласно данным «Медиалогии», в феврале его индекс (рассчитывается по специальной формуле) составил 28887. У мэра Тюмени Максима Афанасьева, который уверенно держится на втором месте, — 10559 баллов. Замыкает тройку новый глава Челябинска Алексей Лошкин (10046).
«Глава Екатеринбурга во время совещания поручил коммунальным службам очистить тротуары города от наледи и представил нового главу администрации Кировского района. Им стал бывший вице-мэр Андрей Корюков. Орлов сообщил, что в центре города временно закроют проезд по мосту на улице Куйбышева в связи со строительством пешеходного тоннеля», — вспоминает «Медиалогия», чем отметился Орлов за отчетный период.
Но в первую очередь упоминания касались ситуации с Березовой рощей в Академическом районе. Мэр сразу включился в урегулирование конфликта вокруг вырубки застройщиком принадлежащей ему «зеленой» территории. Сначала Орлов комментировал ситуацию журналистам в своем telegram-канале, призывая к порядку, а потом собрал активистов в администрации, выработав вместе с ними формулу урегулирования. Еще из заметного — встреча Орлова с жителями Уралмаша, Втузгородка и Изумрудного Бора, которые обращались в декабре 2024-го на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Вопросы горожан касались реализации транспортной реформы и строительства школы «Арт Этюд», бульвара Владимира Белоглазова, улицы Льва Люльева, где ведутся работы по возведению садика.
В январе Орлов хоть и был на первом месте, его отрыв был не столь значительным. Он получил 16043,1 балла, Афанасьев — 13441,2 балла, Лошкин — 11245 баллов.
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