Тюменские власти увеличивают число мест в ковидных госпиталях

В Тюменской области выросло количество коек в госпиталях, где проходят лечение больные с коронавирусом. Это следует из данных, предоставленных властями полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву. Официальный показатель по выздоровевшим в регионе пока самый высокий на Урале.
«Число коек, развернутых для размещения пациентов с COVID и пневмонией. Тюменская область: 17.01 — 2 250, 18.01 — 2 400», — такие данные получил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев от властей региона.
Согласно статистике, на конец декабря в Тюменской области было развернуто 2440 коек в моногоспиталях. С 8 по 12 января их стало 2 180, впоследствии — 2 250. А за последние дни число мест для коронавирусных больных выросло сразу на 150.
При этом ежедневная официальная статистика по заболевшим в регионе не показывает резкого и стабильного увеличения. За сутки зафиксировано 159 новых случаев. Выздоровевших — 156. На Урале регион занимает самую высокую позицию по последнему показателю и одну из первых — в стране.
URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области с просьбой прокомментировать увеличение мест в моногоспиталях. Ранее агентство писало, что из-за продления карантина и блокировки транспортных карт пенсионеры требуют от властей компенсаций.
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