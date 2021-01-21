Глава комиссии по выборам мэра Сургута ответил на обвинения

Работу комиссии назвали непрофессиональной, а их решения предвзятыми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель комиссии по отбору кандидатов на пост главы Сургута Александр Сальников ответил на обвинения в незаконности решения комиссии, которая отсеяла 29 из 30 кандидатов. По словам Сальникова, лишь двое претендентов попросили объяснить им причину отказа и ответы они уже получили.

«Я не понимаю, на чем основаны голословные обвинения в некомпетентности комиссии. Комиссия действовала строго по регламенту, четко в соответствии с утвержденным порядком. Мы готовы доказать правильность каждого своего шага в судебном порядке, если это потребуется», — заявил Сальников.

По словам Сальникова, в конкурсную комиссию поступило только два заявления — от Артема Теплова и от Евгения Барсова, в которых содержится просьба объяснить причину отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса. Заявления поступили 19 января. Несмотря на то, что закон позволяет готовить ответ 30 дней, уже сегодня заявителям в письменной форме дали ответ. «Я сегодня эти ответы подписал, и они ушли адресатам. Причины объективны и ни в коей мере не могут быть названы „предвзятыми“. Повторюсь: все решения комиссии основаны на правовых нормах», — подчеркнул Сальников. Дозвониться до Теплова и Барсова не удалось — оба не ответили на звонки.

Ранее URA.RU писало, что претендент на пост главы Сургута, депутат городской думы от ЛДПР Евгений Барсов обжалует решение конкурсной комиссии о снятии его кандидатуры в суде. По его словам, никто из конкурсантов до сих пор не знает какие ошибки, допущенные ими при подаче документов, им вменяются.