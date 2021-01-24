Глава Ямала Дмитрий Артюхов отменил ограничения для ямальцев, которые привились от коронавируса
Режим самоизоляции отменили для части ямальцев — митинг в поддержку Навального не состоялся — два муниципалитета могут объединить — нефтяники пытались скрыть экологическое ЧП. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 25 января — в обзоре URA.RU:
Губернатор ослабил карантинные меры
- Ямальцы старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, которые сделали прививку от коронавируса, могут выйти из режима самоизоляции. Такое изменение внесено в постановление губернатора Дмитрия Артюхова.
На Ямале сорвался митинг в поддержку Навального
- В ЯНАО никто не вышел подержать блогера Алексея Навального. По мнению политологов — это связано с сильными морозами (до -50 градусов) и небольшим числом оппозиционеров в округе.
Два муниципалитета могут объединить
- Поселок Пурпе Пуровского района может быть включен в состав Губкинского. Как сообщил URA.RU вице-спикер окружного заксобрания Виктор Казарин, решение об объединении должны принять жители поселка.
Нефтяники пытали скрыть экологическую катастрофу
- Югорская нефтяная компания пыталась скрыть последствия масштабного разлива нефти на месторождении «Пограничное», которое находится на севере региона. Об этом сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией. По его информации, нефтяники грубо нарушили технологию транспортировки углеводородов, а потом планировали тайно устранить аварию, но это им не удалось.
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