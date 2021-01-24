Глава Ямала Дмитрий Артюхов отменил ограничения для ямальцев, которые привились от коронавируса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Режим самоизоляции отменили для части ямальцев — митинг в поддержку Навального не состоялся — два муниципалитета могут объединить — нефтяники пытались скрыть экологическое ЧП. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 25 января — в обзоре URA.RU:

Губернатор ослабил карантинные меры

Ямальцы старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, которые сделали прививку от коронавируса, могут выйти из режима самоизоляции. Такое изменение внесено в постановление губернатора Дмитрия Артюхова.

На Ямале сорвался митинг в поддержку Навального

В ЯНАО никто не вышел подержать блогера Алексея Навального. По мнению политологов — это связано с сильными морозами (до -50 градусов) и небольшим числом оппозиционеров в округе.

Два муниципалитета могут объединить

Поселок Пурпе Пуровского района может быть включен в состав Губкинского. Как сообщил URA.RU вице-спикер окружного заксобрания Виктор Казарин, решение об объединении должны принять жители поселка.

Нефтяники пытали скрыть экологическую катастрофу

Югорская нефтяная компания пыталась скрыть последствия масштабного разлива нефти на месторождении «Пограничное», которое находится на севере региона. Об этом сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией. По его информации, нефтяники грубо нарушили технологию транспортировки углеводородов, а потом планировали тайно устранить аварию, но это им не удалось.