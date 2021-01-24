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22 января 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 25 января. Часть ямальцев выйдет из карантина, митинг в поддержку Навального не состоялся

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, артюхов дмитрий
Глава Ямала Дмитрий Артюхов отменил ограничения для ямальцев, которые привились от коронавируса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Режим самоизоляции отменили для части ямальцев — митинг в поддержку Навального не состоялся — два муниципалитета могут объединить — нефтяники пытались скрыть экологическое ЧП. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 25 января — в обзоре URA.RU:

Губернатор ослабил карантинные меры

  • Ямальцы старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, которые сделали прививку от коронавируса, могут выйти из режима самоизоляции. Такое изменение внесено в постановление губернатора Дмитрия Артюхова.

На Ямале сорвался митинг в поддержку Навального

Два муниципалитета могут объединить

Нефтяники пытали скрыть экологическую катастрофу

  • Югорская нефтяная компания пыталась скрыть последствия масштабного разлива нефти на месторождении «Пограничное», которое находится на севере региона. Об этом сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией. По его информации, нефтяники грубо нарушили технологию транспортировки углеводородов, а потом планировали тайно устранить аварию, но это им не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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