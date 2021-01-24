Компания планирует инвестировать 450 млн рублей и создать 165 рабочих мест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Отдел медицинской техники» стала резидентом особой экономической зоны «Титановая долина» (Свердловская область). Свидетельство выдано министерством экономического развития России, сообщили в департаменте информационной политики свердловского правительства.

«Новый резидент особой экономической зоны планирует инвестировать в будущее производств 450 млн рублей, будет создано 165 рабочих мест. На площадке „Уктус“ будет организован выпуск вакуумных систем взятия крови с использованием новых технологий, обеспечивающих выпуск широкого ассортимента продукции на уровне лучших европейских и азиатских аналогов», — сказал ио первого заместителя главы региона Александр Высокинский.

Проект предусматривает строительство производственного комплекса площадью 16 тысяч квадратных метров на площадке «Уктус». Проектные работы начнутся в 2021 году. Запуск производства первой очереди намечен на 2023 год.

Медицинская отрасль является одной из специализаций особой экономической зоны «Титановая долина». На площадке в Верхней Салде действует производство ООО «Зибус» по выпуску медицинских изделий из титана. Одним из резидентов площадки «Уктус» является компания ООО «РУСМЕД», которая будет реализовывать проект по выпуску трехкомпонентных шприцев однократного применения.

Ранее сообщалось, что «Титановая долина» за 10 лет существования окупилась только на одну пятую часть (на 21%). В развитие инфраструктуры было вложено 4,6 млрд рублей, а в виде налогов и таможенных сборов в казну поступило почти 950 млн рублей. В октябре из «Титановой долины» ушел резидент — компания «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург», которая планировала инвестировать 848 млн рублей и создать 83 рабочих места.