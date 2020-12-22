22 декабря 2020

На пост вице-мэра Екатеринбурга рассматривают соратника Якушева

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Пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Екатеринбург , якушев владимир
Андрей Басов долгое время работал в команде Владимира Якушева (на фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Смена власти в Екатеринбурге

Бывший глава Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Андрей Басов, работавший помощником экс-главы Минстроя РФ, полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, может вернуться на Урал. Источник URA.RU в строительной отрасли сообщает, что Басов может занять пост профильного вице-мэра Екатеринбурга.

«По одному из сценариев, Басов возвращается на Урал. Сейчас его рассматривают как потенциального замглавы Екатеринбурга», — поделился инсайдер. Действующий вице-мэр по строительству Алексей Бирюлин, скорее всего, покинет горадминистрацию. Он считается соратником Александра Высокинского, оставившего пост главы города накануне. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга обещали уточнить, написал ли Бирюлин заявление об отставке.

Другой источник предположил, что Басов также может устроиться в полпредство в УрФО. Однако инсайдер в представительстве президента заявил URA.RU, что такой вариант не обсуждается. Андрей Басов был помощником Владимира Якушева в Минстрое с августа 2018-го по ноябрь 2020 года, а до этого он трудился в правительстве Тюменской области, которую возглавлял Якушев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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