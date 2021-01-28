В Екатеринбурге выступили против бесплатного вытрезвителя

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Открытие вытрезвителя. Челябинск, палата, вытрезвитель, кушетки
В Челябинске вытрезвитель работает с 2017 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медики высказались против организации бесплатного вытрезвителя в Екатеринбурге. По мнению главного нарколога министерства здравоохранения Свердловской области, главного врача Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олега Забродина, учреждение должно быть платным, чтобы выполнять, в том числе, воспитательную функцию.

Опытом организации вытрезвителя в ходе пресс-конференции, организованной Interfax, поделились челябинцы, где такое учреждение работает с 2017 года. Там нахождение в центре временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения для каждого клиента обходится в 1900 рублей. Эти средства центру выплачивает муниципалитет. «Я бы не снимал ответственность с граждан», — отметил Забродин. Он напомнил, что в попадающие в советские вытрезвители платили не только за пребывание, но и штраф. Кроме того об инциденте информировались работодатели.

Как будет организована помощь свердловчанам, еще предстоит определить региональным властям. Участники пресс-конференции согласились, что такие заведения позволяют снизить насилие в семье, оградить от преступных посягательств как самих любителей спиртного, так и окружающих.

Президент России Владимир Путин подписал законы, которые дают право регионам создавать платные вытрезвители, а полицейским — доставлять туда граждан. Соответствующие документы вступили в силу с 1 января 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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