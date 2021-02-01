Умер российский экс-министр Александр Назарчук

Следствие считает, что Александр Назарчук мог отравиться газом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скончался бывший министр сельского хозяйства и продовольствия России Александр Назарчук. Он мог отравиться угарным газом, сообщает пресс-центр российского СУ СК по Алтайскому краю.

«По факту гибели Назарчука следователи проводят проверку. Пока причина смерти не установлена. Версия с утечкой газа в доме также проверяется», — приводит комментарий следователей ТАСС. Пока правоохранители не нашли признаков отравления.

Тело бывшего министра и главы Алтайского краевого совета народных депутатов нашли у него дома в поселке Солнечное. Политику был 81 год, уточняет агентство Nation news. Он стал депутатом Госдумы РФ в 1993, а в 1994 занял пост главы Минсельхоза. Назарчук руководил министерством до 1996 года.

Ранее умер другой политик, бывший заместитель главы Курганской области Александр Бухтояров. Он болел коронавирусом. Также 26 января скончался бывший руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько, пишет «Национальная служба новостей».