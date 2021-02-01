Фотограф-убийца Лошагин отказался участвовать в суде

Родственники убитой Лошагиным жены опротестовали смягчение приговора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском облсуде началось рассмотрение апелляции на решение Чкаловского суда Екатеринбурга о смягчении наказания фотографу Дмитрия Лошагину, который убил свою жену-модель. Сам Лошагин от участия в заседании отказался, в зале заседаний присутствует его адвокат Сергей Лашин, потерпевшая Светлана Рябова и ее представитель.

«Рассмотрение апелляционной жалобы без явки Лошагина возможно, поскольку он такое пожелание выразил, есть соответствующие документы. Что касается потерпевшего Михаила Рябова, я думаю, возможно рассмотрение без него, поскольку он уведомил соответствующим образом, самостоятельного ходатайства об отложении заседания не заявил», — прокомментировал Сергей Лашин. Он отметил, что Лошагин погасил все исполнительные сборы в пользу потерпевших, из чего сделал вывод, что фотограф встал на путь исправления. Компенсация составила 2,3 млн рублей. Документы не были представлены в Чкаловский суд, поскольку это произошло в 2021 году.

Между тем, потерпевшая сторона и прокуратура в своем протесте на решение Чкаловского суда о смягчении наказания Лошагину указали, что осужденный не отбыл значительную часть назначенного срока, вину не признал, не раскаивается. Светлана Рябова написала заявление в прокуратуру, о несогласии со смягчением приговора. Прокурор отметила, что в колонии фотограф имел взыскания, следовательно, сведений о том, что Лошагин встал на путь исправления, недостаточно. В связи с этим, решение Чкаловского суда надо отменить, считают гособвинитель и потерпевшие.

Чкаловский суд смягчил наказание для Лошагина, заменив колонию на ограничение свободы. В прокуратуре Свердловской области рассказали, что Лошагину до конца срока оставалось три года и 25 дней. Ранее URA.RU писало, что уральский фотограф был приговорен к десяти годам заключения за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. Лошагин отбывал срок в ИК № 54 в Новой Ляле. Известно, что Лошагина хотели изнасиловать заключенные.