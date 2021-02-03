Повышенное пособие по безработице смогут получить больше россиян

Декретный отпуск и время призыва на военные сборы будут учитывать при сроках выплаты максимального пособия по безработице. Соответствующий проект разработал Минтруд РФ.
В настоящий момент максимальное пособие по безработице начисляется после того, как только человека признают безработным. Если женщина ушла в декрет, а компания закрылась, то сразу выплату она не получит. Такая же норма действует при уходе работника на военные сборы и в ряде других случаев.
«Министерство труда и социальной защиты считает, что эти периоды также должны учитываться при выплатах пособия», — передает телеканал 360. Отмечается, что в текущем году максимальное пособие по безработице составляет 12 130 рублей.
Ранее президент России Владимир Путин назвал главным риском пандемии застойную массовую безработицу. Он подчеркнул, что это может привести к росту бедности населения и социальной неустроенности. В связи с этим в стране продлили повышенное пособие по безработице. Первые три месяца вставшему на учет по безработице гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия. Вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей. Постановление уже подписал глава правительства Михаил Мишустин. При этом Минэкономразвития РФ назвало ситуацию с количеством безработного населения в стране стабилизирующейся, передает агентство Nation News.
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