Блогер объяснил, как вернуть обоняние после коронавируса

Многие подписчики блогера оценили необычный метод восстановления обоняния Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для восстановления обоняния после коронавируса за несколько дней понадобится апельсин и коричневый сахар. Об этом необычном методе рассказал канадский блогер Кемар Гэри Лалор в TikTok.

По словам блогера, рецепт, который помогает вернуть обоняние и вкус, узнала его мама в детском возрасте, когда жила на Ямайке. «Фрукт надо пожарить на открытом огне, пока корка не станет черной. Затем апельсин нужно очистить от корки, положить в миску и добавить к нему от двух до пяти ложек коричневого сахара», — пишет издание BuzzFeed. После добавления сахара, приготовленное надо съесть.

В комментариях под видео Лалора его поблагодарили за этот рецепт, так как он сработал. Корреспондентка BuzzFeed также попробовала этот метод, однако ей он не помог, но ее парню это помогло восстановиться. Как объяснил врач из Великобритании Каран Раджан, жарка апельсина может работать как своеобразная «обонятельная тренировка».

Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик объяснил, что вернуть запахи и вкус после коронавируса пациентам поможет «обонятельный тренинг». Он посоветовал по несколько раз день по 20 секунд воспринимать запахи гвоздики, чеснока, кардамона, корицы. А британский врач Нирмал Кумар сообщил, что переболевшие «затяжным коронавирусом» люди среди прочих симптомов могут испытывать паросмию — искажение восприятия запахов, пишет RT. Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева порекомендовала тем, кто потерял обоняние от COVID-19, установить дома датчики дыма, передает VSE42.ru.