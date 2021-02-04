Челябинский экс-губернатор потерпел поражение в Верховном суде

Бориса Дубровского начали преследовать неудачи в судах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского по делу о картельном сговоре с дорожниками. Бывший глава региона требовал признать незаконным решение Арбитражного суда Московского округа, отказавшего ему в реабилитации в споре с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

«Отказать Дубровскому Борису Александровичу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в постановлении ВС России. Оно опубликовано в базе данных суда. Сам Дубровский, по имеющейся информации, находится за пределами страны — связаться с ним не удалось.

Вердикт ФАС, обвинившей Дубровского в марте 2019 года в картельном сговоре с АО «Южуралмост», привел к его досрочной отставке. Речь идет о миллиардных контрактах на строительство дорог. Материалы дела также были переданы в МВД и Генпрокуратуру РФ.

Изначально в спор с антимонопольной службой вступили дорожники, а Дубровский фигурировал в нем как третье лицо. Затем бывший глава региона стал самостоятельным участником процесса. «Южуралмост» выиграл два суда у ФАС, но Арбитражный суд Московского округа 5 ноября вернул дело в первую инстанцию, то есть в Арбитражный суд Москвы. Теперь разбирательство начинается заново, первое заседание назначено на 15 февраля.