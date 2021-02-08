08 февраля 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 9 февраля. В Екатеринбурге выберут мэра, отца Сергия оставили в СИЗО

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Отчет Евгения Куйвашева перед заксобранием СО. Екатеринбург, куйвашев евгений, портрет, отчет губернатора
Названа дата, когда глава области Евгений Куйвашев выступит перед депутатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор отчитается перед депутатами — в Екатеринбурге будут выбирать мэра — свердловского бизнесмена наградят в Москве — на ЕКАД выделили деньги из федерального бюджета — отца Сергия оставили под арестом. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 9 февраля — в обзоре URA.RU:

Названа дата обращения губернатора к депутатам

В Екатеринбурге выберут градоначальника

  • Избрание врио мэра Екатеринбурга Алексея Орлова главой города пройдет 9 февраля на заседании гордумы, сообщил источник агентства. Мероприятие может пройти в ускоренном формате, так как Орлов собирается посетить церемонию прощания с директором УГМК Владимиром Белоглазовым.

Депутат гордумы Екатеринбурга пойдет на выборы в заксобрание

  • Депутат думы Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константин Киселев пойдет на выборы в региональное заксобрание в 2021 году, возглавив избирательный список «Яблока». Переговоры проходят на фоне раскола в партии из-за заявления ее лидера Григория Явлинского о деле блогера Алексея Навального.

Свердловский олигарх будет награжден в Москве

  • Президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский стал лауреатом Демидовской премии в номинации «Новые технологии» в 2020 году. Церемония награждения состоится 9 февраля в Москве.

Онкодиспансер признан лучшим в России

  • Свердловский областной онкодиспансер победил в четырех номинациях ежегодной Всероссийской премии пациентов «Будем жить!» и был признан лучшим учреждением в стране. Награду главному врачу онкоцентра Владимиру Елишеву вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщили в департаменте информационной политики.

ЕКАД будут достраивать до 2023 года

  • Свердловская область готовится получить 9 млрд рублей из федерального бюджета на завершение строительства ЕКАД. Проект достройки автодороги рассчитан на 2021—2023 годы.

Главу екатеринбургского штаба Навального вывезли в Москву на суд

Отца Сергия оставили в СИЗО

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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