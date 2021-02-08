Названа дата, когда глава области Евгений Куйвашев выступит перед депутатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор отчитается перед депутатами — в Екатеринбурге будут выбирать мэра — свердловского бизнесмена наградят в Москве — на ЕКАД выделили деньги из федерального бюджета — отца Сергия оставили под арестом. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 9 февраля — в обзоре URA.RU:

Названа дата обращения губернатора к депутатам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитается перед депутатами заксобрания 20 мая. Об этом сообщила URA.RU спикер ЗС Людмила Бабушкина.

В Екатеринбурге выберут градоначальника

Избрание врио мэра Екатеринбурга Алексея Орлова главой города пройдет 9 февраля на заседании гордумы, сообщил источник агентства. Мероприятие может пройти в ускоренном формате, так как Орлов собирается посетить церемонию прощания с директором УГМК Владимиром Белоглазовым.

Депутат гордумы Екатеринбурга пойдет на выборы в заксобрание

Депутат думы Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константин Киселев пойдет на выборы в региональное заксобрание в 2021 году, возглавив избирательный список «Яблока». Переговоры проходят на фоне раскола в партии из-за заявления ее лидера Григория Явлинского о деле блогера Алексея Навального.

Свердловский олигарх будет награжден в Москве

Президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский стал лауреатом Демидовской премии в номинации «Новые технологии» в 2020 году. Церемония награждения состоится 9 февраля в Москве.

Онкодиспансер признан лучшим в России

Свердловский областной онкодиспансер победил в четырех номинациях ежегодной Всероссийской премии пациентов «Будем жить!» и был признан лучшим учреждением в стране. Награду главному врачу онкоцентра Владимиру Елишеву вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщили в департаменте информационной политики.

ЕКАД будут достраивать до 2023 года

Свердловская область готовится получить 9 млрд рублей из федерального бюджета на завершение строительства ЕКАД. Проект достройки автодороги рассчитан на 2021—2023 годы.

Главу екатеринбургского штаба Навального вывезли в Москву на суд

Координатора штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько задержали и доставили на суд в Москву. Рассмотрение административного дела состоится 9 февраля в Солнцевском районном суде Москвы.

Отца Сергия оставили в СИЗО

Московский городской суд отставил в силе арест до 28 февраля Николая Романова (отца Сергия). Об этом URA.RU сообщили в Мосгорсуде.