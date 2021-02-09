09 февраля 2021

Пассажирский автобус снес забор в центре Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сорок седьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, маршрутка, маршрут48, перевозчик форт транс
Водитель автобуса не справился с управлением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге пассажирский автобус 48 маршрута попал в ДТП. Как передает корреспондент URA.RU c места событий, около 13.00 водитель транспортного средства не справился с управлением на гололеде и врезался в ограждение на улице Карла Либкнехта.

«Автобус занесло на скользком участке дороги при повороте с проспекта Ленина. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение, снеся один из секторов. Пассажиры не пострадали, но кузов получил повреждение», — сообщил собеседник агентства. По его словам, автобус уехал с пассажирами. Причиной ДТП стал гололед на полосе, выделенной для пассажирского транспорта.

В УГИБДД Екатеринбурга прокомментировать факт аварии не смогли из-за отсутствия сведений о нем. Однако, по словам сотрудницы отдела пропаганды Натальи Санниковой, за последние несколько дней в Екатеринбурге и области из-за гололеда, возникшего после дождя, значительно увеличилось число ДТП, в том числе и со смертельным исходом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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