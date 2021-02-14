Экс-спикер думы Пыть-Яха Олег Шевченко пытается вернуть контроль над представительным органом власти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В думе Пыть-Яха разразился скандал после снятия с должности бывшего председателя представительного органа власти — Олега Шевченко. Экс-спикер не согласен с решением коллег по депутатскому корпусу и пытается проникнуть на прежнее место работы, о чем URA.RU сообщил один из народных избранников.

«Спикера сняли на заседании в прошлую пятницу. Он с этим решением не согласен. Утром явился в думу, пытался открыть кабинет своим ключом, а там уже сменили замки. В итоге устроил скандал, в здание думы приехал наряд полиции», — сообщил инсайдер.

Сам Шевченко сбросил телефонный звонок корреспондента URA.RU. Новый председатель думы Пыть-Яха Марина Гладкова в разговоре с журналистом агентства подтвердила, что Шевченко явился в здание мэрии, где располагается аппарат думы. «Он сейчас находится в другом кабинете, беседует с сотрудниками полиции. Конечно, у него может быть какая-то своя точка зрения на происходящие события. Но за мою кандидатуру проголосовало большинство депутатов. Решение вступает в силу сразу. Поэтому я уже приступила к исполнению обязанностей», — прокомментировала Гладкова. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили факт вызова наряда полиции в думу Пыть-Яха и сообщили, что сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало о предыдущих попытках депутатов думы Пыть-Яха снять с должность экс-спикера Олега Шевченко. Последняя предпринималась прошлой осенью, однако тогда решение народных избранников не было признано легитимным.