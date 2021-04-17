Принца Филиппа похоронили под молитву на русском языке

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский был похоронен под молитву на русском языке. Супруга королевы Великобритании похоронили на территории часовни Святого Георгия.
«Русская молитва „Со святыми упокой Христе души раб твоих“ была включена в церковную службу во время отпевания принца Филиппа», — пишет «Национальная служба новостей». Покойный герцог заранее лично выбрал список молитв и музыкальных фрагментов для своих похорон.
До брака с королевой Елизаветой II Филипп принадлежал к греческой православной церкви. Он перешел в лоно церкви Англии перед свадьбой с принцессой. Принца временно похоронили в королевской усыпальнице часовни. После смерти королевы останки принца Филиппа перенесут в предел. Супруги прожили в браке 73 года.
Принц Филипп умер 9 апреля в Виндзорском замке. Ему было 99 лет. Все титулы покойного перешли его старшему сыну, принцу Чарльзу.
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