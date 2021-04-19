В Перми начали задерживать сторонников Навального

Сторонники Навального в Перми и Березниках сообщают о задержаниях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Сотрудники штаба Навального в Перми сообщили о задержаниях своих активистов в Перми и Березниках. Об этом сообщается в telegram-канале пермского штаба.

«Юриста нашего штаба Артема Файзуллина забрали сотрудники уголовного розыска. Приехали прямо к нему в офис в Березниках», — указали представители штаба Навального. По их информации, Файзуллин был доставлен в отделении полиции, в отношении него составили административный протокол. По какой именно статье — не уточняется.

Еще одним задержанным оказался активист пермского штаба Антон Самошин. Он пояснил, что трое полицейских задержали его «прямо возле дома». Сейчас Самошин находится в отделе полиции №7 Свердловского района Перми. Причины задержания ему не объяснили. Получить оперативный комментарий пресс-службы не удалось, URA.RU направило запрос.

URA.RU писало, что в ходе несогласованных акций в поддержку Навального, прошедших в январе, Пермь вошла в десятку городов-лидеров по числу задержанных. Тогда в отделы полиции было доставлено несколько десятков человек.