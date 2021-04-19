19 апреля 2021
18 апреля 2021
17 апреля 2021

В Перми начали задерживать сторонников Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург
Сторонники Навального в Перми и Березниках сообщают о задержаниях Фото:
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Митинги Навального

Сотрудники штаба Навального в Перми сообщили о задержаниях своих активистов в Перми и Березниках. Об этом сообщается в telegram-канале пермского штаба.

«Юриста нашего штаба Артема Файзуллина забрали сотрудники уголовного розыска. Приехали прямо к нему в офис в Березниках», — указали представители штаба Навального. По их информации, Файзуллин был доставлен в отделении полиции, в отношении него составили административный протокол. По какой именно статье — не уточняется.

Еще одним задержанным оказался активист пермского штаба Антон Самошин. Он пояснил, что трое полицейских задержали его «прямо возле дома». Сейчас Самошин находится в отделе полиции №7 Свердловского района Перми. Причины задержания ему не объяснили. Получить оперативный комментарий пресс-службы не удалось, URA.RU направило запрос.

URA.RU писало, что в ходе несогласованных акций в поддержку Навального, прошедших в январе, Пермь вошла в десятку городов-лидеров по числу задержанных. Тогда в отделы полиции было доставлено несколько десятков человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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