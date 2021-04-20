Диетолог перед Пасхой рассказал, для кого опасны яйца

От яиц в своем рационе стоит отказаться людям с аллергией на белок и страдающим желчно-каменной болезнью. Об этом рассказал редактор журнала «Худеем правильно» диетолог Михаил Гинзбург.
«Яйца, безусловно, вещь полезная. Единственные случаи, когда они однозначно противопоказаны — это аллергия на яичный белок и желчно-каменная болезнь», — сказал Гинзбург. Для других людей пара яиц в день безопасны, пишет «Ридус». Специалист подчеркнул, что людям с атеросклерозом (хроническое заболевание артерий — прим. ред.) не стоит переживать из-за холестерина, который содержится в данном продукте, поскольку он практически не влияет на холестерин в крови.
Пасха, или Воскресение Христово пройдет 2 мая. Подготовку к ней православные верующие начинают за семь недель, вступая в Великий пост. Во время праздника принято есть пасху, куличи и раскрашенные яйца. В прошлом году из-за коронавируса россиян просили воздержаться от похода в церковь в этот день.
Подписывайтесь на URA.RU в