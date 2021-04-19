Екатеринбургских школьников пугают уголовными делами за митинги

В январе на несанкционированные митинги в поддержку Навального выходило до 6 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В одном из родительских чатов Екатеринбурга появилась аудиозапись беседы классного руководителя с восьмиклассниками об ответственности за участие в митингах в поддержку блогера Алексея Навального. Детей пугают отчислением из школы, уголовной ответственностью и крахом карьеры.

Аудио, сделанное родителями учеников школы №6, публиковал telegram-канал «Свет». «Если завтра кого-то из вас на месте поймают — это не шутки. Во-первых, сколько вам лет? 14. Статья 282 УК РФ — уголовное ответственность, участие в экстремистских группах. Даже если ее удастся избежать — у вас будет куча неприятностей, вплоть до изгнания из школы, и постановки на учет не внутри школы, не внутри города, а внутри Российской Федерации. Равнозначно тому, что человек отсидел. На работу не берут, устроиться очень трудно», — рассказала школьникам классный руководитель.

Она сравнила митинги в поддержку Навального с захватом школы в Беслане и терактом в Волгодонске. О том, что ученики предупреждены об уголовной ответственности за участие в несанкционированных митингах, с них собрали подписи. Преподаватель добавила, что один из школьников, принявший участие в январских митингах, отчислен из школы, а его родители привлечены к административной ответственности.

В екатеринбургском департаменте образования подтвердили факт разъяснительной работы с учениками. «В рамках внеклассной работы напоминают несовершеннолетним учащимся и их родителям о том, что участие в подобных мероприятиях может представлять угрозу жизни и здоровью детей, а также повлечь административную ответственность», — пояснили в департаменте.

Екатеринбургская оппозиция анонсировала проведение 21 апреля митинга в поддержку Навального, отбывающего наказание по делу «Ив Роше». Власти сообщили о перекрытии центра Екатеринбурга для проведения репетиции парада к Дню Победы.