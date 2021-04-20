В Екатеринбурге сообщили о мине в офисе «Единой России»

Сообщение о минировании исполкома ЕР пришло по электронной почте Фото: Анна Майорова © URA.RU

На почту исполкома регионального отделения «Единой России» в Екатеринбурге пришло сообщение о минировании здания. Как сообщил URA.RU замглавы исполкома, начальник пресс-службы Максим Бестфатер, письмо с непонятного адреса поступило около 16:00 21 апреля.

«Это произошло минут через 15 после окончания послания президента. Руководство приняло решение эвакуировать всех сотрудников и посетителей. Когда я отъезжал от здания, к нему приехали машины специализированных служб», — рассказал Максим Бестфатер. Пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых пообещал прокомментировать итоги проверки после ее окончания.

Обновлено в 18:54. Как сообщили URA.RU близкие к саперному подразделению «Уралвымпел» специалисты, проверка в офисе ЕР по адресу ?Розы Люксембург, 7 завершена. Ничего подозрительного и криминального не обнаружено. Офис возобновил работу в обычном режиме. Злоумышленников разыскивает полиция.