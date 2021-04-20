20 апреля 2021

В Екатеринбурге сообщили о мине в офисе «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытое заседание оргкомитета по подготовке праймериз «Единой России» в Екатеринбургскую городскую Думу. Екатеринбург, единая россия, исполком ер, здание
Сообщение о минировании исполкома ЕР пришло по электронной почте Фото:

На почту исполкома регионального отделения «Единой России» в Екатеринбурге пришло сообщение о минировании здания. Как сообщил URA.RU замглавы исполкома, начальник пресс-службы Максим Бестфатер, письмо с непонятного адреса поступило около 16:00 21 апреля.

«Это произошло минут через 15 после окончания послания президента. Руководство приняло решение эвакуировать всех сотрудников и посетителей. Когда я отъезжал от здания, к нему приехали машины специализированных служб», — рассказал Максим Бестфатер. Пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых пообещал прокомментировать итоги проверки после ее окончания.

Обновлено в 18:54. Как сообщили URA.RU близкие к саперному подразделению «Уралвымпел» специалисты, проверка в офисе ЕР по адресу ?Розы Люксембург, 7 завершена. Ничего подозрительного и криминального не обнаружено. Офис возобновил работу в обычном режиме. Злоумышленников разыскивает полиция.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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