В общежитии требуют сдать опрятную комнату Фото: Илья Московец © URA.RU

Студентов Южно-Уральского многопрофильного колледжа в Челябинске заставляют отремонтировать комнаты в общежитии за свой счет. В противном случае им пообещали не подписать обходной лист. Об этом мама одной из студенток Юлия Кузнецова написала в группе во «ВКонтакте» «Текслер, помоги».

«В общежитии по Мира 100-а после заявления одной из студенток в Роспотребнадзор начальство обязало студентов за свой счет сделать ремонт в комнатах. Хотя предписание было вынесено именно руководству общежития в 30-дневный срок устранить все „недоразумения“. В договоре ни слова не прописано о ремонте. Краска есть, но ее не дают», — написала Юлия Кузнецова.

«Мы сдаем деньги на содержание под названием „добровольное пожертвование“ в размере 3 тысяч рублей. А теперь посчитайте, какая сумма получается за год, если умножить эту сумму на количество проживающих. Неужели на эти деньги нельзя сделать качественный ремонт?», — пояснила женщина URA.RU. По ее словам, выходит так, что деньги на ремонт сданы, а ремонт своими силами делают дети.

Студенты пожаловались Роспотребнадзор на постоянные отключения воды и отопления. «Нет чайников, не работает душ неделями, детям ни помыться, ни постирать. В душевых и туалетах нет дверей. Воду невозможно пить: она просто вонючая и рыжая», — указали они в своем обращении губернатору. Студенты добавили, что на их возмущение по поводу ремонта им пригрозили не подписать обходной лист.

В общежитии подтвердили, что все проживающие должны навести порядок перед сдачей комнат. «В конце каждого года студенты выпускных групп должны сдать комнату в чистом опрятном виде. Вчера было собрание по этому поводу, я все подробно разъясняла», — уточнила заведующая данного общежития Ольга Глебова в беседе с URA.RU. Глебова добавила, что отдельные студенты во время обучения ведут себя нечистоплотно. «Некоторые сушат чайные пакетики на стенах или расплескивают на обои кофе. Если комната будет в таком виде, принять ее мы не сможем», — заявила Глебова.