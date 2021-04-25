Михаил Орский рассказал, что абхазские воры в законе стараются не совершать жестоких преступлений, чтобы не остановить поток туристов в страну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Воры в законе, находящиеся в Абхазии, стараются не совершать жестоких преступлений в адрес туристов, потому что туристическая отрасль приносит стране основной доход. Однако карманные кражи в стране распространены. Об этом в беседе с URA.RU рассказал конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.

«В Абхазии проживают несколько воров в законе, но в замкнутом образовании они интегрированы в общество. Поток российских туристов — это золотая жила и чуть ли не единственный источник пропитания для страны. Естественно, любые преступления в адрес туристов должны пресекаться», — рассказал Орский. Он отметил, что, несмотря на это, в Абхазии часто встречаются карманные кражи.

В связи с этим Орский посоветовал туристам, приезжающим в на курорт, соблюдать меры предосторожности. «В задний карман деньги не класть, вещи на пляже не оставлять, ходить купаться по одному», — рассказал он.

Адвокат, председатель МКА «Миронов, Кудрявцев и партнеры» Иван Миронов в разговоре с URA.RU высказал мнение, что воры в законе, находящиеся в Абхазии, не влияют на криминогенную обстановку. «Концентрация преступных элементов в регионе не означает, что там опасно. Преступники не хотят привлекать к себе внимание, не хотят, чтобы был беспредел. Потому что это может порождать последствия для местного бизнеса», — считает Миронов.

Генеральный директор клуба защиты прав туриста, заместитель председателя Общественного совета Ростуризма, юрист Дмитрий Давыденко высказал мнение, что преступность в Абхазии находится на низком уровне. «То, что там много криминальных элементов, — это слухи. Там криминала не больше, чем у нас на Кавказе. Поэтому в Абхазии находиться безопасно», — заявил он URA.RU.

Ранее сообщалось, что убийцы вора в законе Япончика (Вячеслава Иванькова) скрываются в Абхазии. Они объявлены в международный розыск, пишет РАПСИ .