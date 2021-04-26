Карты «Мир» подключат к платежной системе Apple Pay

с 27 апреля банки смогут подключать карты «Мир» к системе Apple Pay Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские банки с 27 апреля смогут подключать карты «Мир» к платежной системе Apple Pay. Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

«Опция по добавлению в Apple Pay карты „Мир“ расширит возможности проведения токенизированных операций для владельцев iPhone. Сейчас доля трат, совершенных клиентами ВТБ с использованием приложений Pay, достигает 60—70% в общем объеме трансакций, и их востребованность растет», — сообщила «Известиям» начальник управления «Дебетовые карты и счета» Ксения Андреева. Она уверена, что новая опция будет пользоваться спросом у клиентов.

Первыми подключить технологию планируют банки ВТБ, ПСБ, Росбанк, «Открытие» и УБРиР. До конца этого года решение также собираются внедрить в Экспобанке. В МТС Банке сроки не называют, но запустить сервис планируют.

Ранее стало известно, что Россия готовится к вероятному отказу от западных платежных систем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, это станет возможным благодаря созданию национальной платежной системы «Мир». При этом глава МИД РФ Сергей Лавров тоже отметил, что РФ должна снижать зависимость от западных систем. При этом глава Mastercard в России Алексей Малиновский сообщил, что платежные системы Visa и Mastercard продолжат работать в России, несмотря на заявления представителей российских властей о блокировке.