В США намерены откровенно поговорить с Россией

США анонсировали «откровенный разговор» с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вашингтону предстоит «откровенный разговор» с Москвой о ее ответных мерах на американские санкции. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам подобные беседы уже проходили. Очередной разговор США намерены провести в ближайшее время. «Мы пока пытаемся понять в точности, каковы ее (России) намерения», — передает его слова РИА «Новости».

Представитель администрации США отметил, что Америка не хочет эскалации. Однако, США намерены объяснить России, чего точно не потерпят по отношению к себе.

Президент США Джо Байден15 апреля подписал указ о санкциях в отношении России. В частности, они привели к ограничениям для шести российских технологических компаний, высылке российских дипломатов из Вашингтона, ограничениям на операции с российским госдолгом. РФ 16 апреля объявила об ответных мерах.