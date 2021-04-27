27 апреля 2021

В США намерены откровенно поговорить с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США анонсировали «откровенный разговор» с РФ Фото:

Вашингтону предстоит «откровенный разговор» с Москвой о ее ответных мерах на американские санкции. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам подобные беседы уже проходили. Очередной разговор США намерены провести в ближайшее время. «Мы пока пытаемся понять в точности, каковы ее (России) намерения», — передает его слова РИА «Новости».

Представитель администрации США отметил, что Америка не хочет эскалации. Однако, США намерены объяснить России, чего точно не потерпят по отношению к себе.

Президент США Джо Байден15 апреля подписал указ о санкциях в отношении России. В частности, они привели к ограничениям для шести российских технологических компаний, высылке российских дипломатов из Вашингтона, ограничениям на операции с российским госдолгом. РФ 16 апреля объявила об ответных мерах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...