28 апреля 2021

Приближенный экс-вора в законе Трофы умер в Екатеринбурге

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Похороны Вани Котова. Касли, могилы, кресты, кладбище
Екатеринбургского бизнесмена похоронили днем 29 апреля Фото:
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Противостояние воров в законе

В Екатеринбурге скончался крупный предприниматель, входивший в ближний круг бывшего свердловского вора в законе Андрея Трофимова по кличке Трофа. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в городской бизнес-среде. Похороны коммерсанта прошли днем 29 апреля.

«Это был человек, известный в узких кругах авторитетных бизнесменов. Занимался автомобильным и строительным бизнесом. В 90-х годах и позже его знали многие коммерсанты, связанные с серым бизнесом. Был в дружеских отношениях с Трофимовым», — поделился собеседник агентства.

Предпринимателя похоронили на Широкореченском кладбище. Источник допустил, что на церемонии мог лично присутствовать Трофа. Отпевали покойного в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе. В церкви подтвердили URA.RU, что проводили службу по бизнесмену.

Уроженец Екатеринбурга Андрей Трофимов получил воровской титул в 1992 году, когда отбывал наказание в колонии Нижнего Тагила. В середине 2000-х годов Трофа был раскоронован московскими ворами в законе, однако сам он и другие свердловские авторитеты не признали это решение.

URA.RU рассказывало, как работает империя Трофимова. Его люди имеют влияние на свердловские зоны и занимаются вымогательством денег у предпринимателей. В декабре 2020 года стало известно, что Трофа сбежал из России в Таиланд.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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