Сухоложцам выставили по 2-3 тысячи рублей за «непредвиденные расходы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура начала проверку УК «Сухоложская» на предмет законности дополнительных начислений за услуги ЖКХ в Сухом Логу (Свердловская область). Как сообщил URA.RU депутат Госдумы РФ Максим Иванов, об этом его уведомил начальник управления Генпрокуратуры по УрФО Дмитрий Брытков.

«И.о. прокурора Свердловской области поручено тщательно разобраться в ситуации, при наличии оснований принять необходимые меры прокурорского реагирования, направленные на пресечение и устранение нарушений закона, привлечение виновных лиц к ответственности», — сказано в ответе прокурора на обращение депутата.

По словам Максима Иванова, поводом для проверки стала графа «непредвиденные расходы» в квитанциях за март. «Каждая семья сухоложцев получила по 2-3 тысячи рублей в дополнение к обычным платежам. „Управляшка“ толком не смогла объяснить причину. Поэтому мы привлекли Генпрокуратуру и Госжилнадзор, чтобы они проверили законность действий компании», — рассказал Максим Иванов.

В самой УК «Сухоложская» на момент публикации не прокомментировали ситуацию. В компанию направлен запрос информации. Ранее свердловские единороссы заявляли о том, что платежки, поступившие сухоложцам накануне выборов в местную думу, существенно ухудшили электоральный результат партии власти.

Предоставлено депутатом Госдумы РФ Максимом Ивановым