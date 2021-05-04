04 мая 2021
03 мая 2021
02 мая 2021

Прокуратура проверит свердловскую УК на предмет поборов. Документ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, деньги, платежка жкх, счета за оплату, квитанции об оплате
Сухоложцам выставили по 2-3 тысячи рублей за «непредвиденные расходы» Фото:

Прокуратура начала проверку УК «Сухоложская» на предмет законности дополнительных начислений за услуги ЖКХ в Сухом Логу (Свердловская область). Как сообщил URA.RU депутат Госдумы РФ Максим Иванов, об этом его уведомил начальник управления Генпрокуратуры по УрФО Дмитрий Брытков.

«И.о. прокурора Свердловской области поручено тщательно разобраться в ситуации, при наличии оснований принять необходимые меры прокурорского реагирования, направленные на пресечение и устранение нарушений закона, привлечение виновных лиц к ответственности», — сказано в ответе прокурора на обращение депутата.

По словам Максима Иванова, поводом для проверки стала графа «непредвиденные расходы» в квитанциях за март. «Каждая семья сухоложцев получила по 2-3 тысячи рублей в дополнение к обычным платежам. „Управляшка“ толком не смогла объяснить причину. Поэтому мы привлекли Генпрокуратуру и Госжилнадзор, чтобы они проверили законность действий компании», — рассказал Максим Иванов.

В самой УК «Сухоложская» на момент публикации не прокомментировали ситуацию. В компанию направлен запрос информации. Ранее свердловские единороссы заявляли о том, что платежки, поступившие сухоложцам накануне выборов в местную думу, существенно ухудшили электоральный результат партии власти.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...