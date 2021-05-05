Житель Украины подал в суд из-за вакцины «Спутник V»

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Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
Харьковчанин хочет, чтобы министр здравоохранения Украины сложил полномочия Фото:
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Коронавирус COVID-19

Житель Харькова подал иск в суд, чтобы обязать Минздрав Украины вакцинировать всех желающих препаратом российского производства «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба киевского суда.

«Зарегистрирован иск жителя Харькова к Министерству здравоохранения Украины и министру Максиму Степанову. Истец просит суд обязать ведомство принять меры для обеспечения граждан, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции, вакциной „Спутник V“», — приводит информацию ТАСС. Житель Харькова также потребовал обязать главу Минздрава написать заявление о сложении полномочий, дополняет информацию «Федеральное агентство новостей».

Днем ранее, 4 мая, стало известно, что Украина решила отказаться от российской вакцины. Министр здравоохранения страны Максим Степанов обосновал свое решение тем, что Россия дискредитирует другие вакцины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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