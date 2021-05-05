Житель Украины подал в суд из-за вакцины «Спутник V»

Житель Харькова подал иск в суд, чтобы обязать Минздрав Украины вакцинировать всех желающих препаратом российского производства «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба киевского суда.
«Зарегистрирован иск жителя Харькова к Министерству здравоохранения Украины и министру Максиму Степанову. Истец просит суд обязать ведомство принять меры для обеспечения граждан, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции, вакциной „Спутник V“», — приводит информацию ТАСС. Житель Харькова также потребовал обязать главу Минздрава написать заявление о сложении полномочий, дополняет информацию «
Днем ранее, 4 мая, стало известно, что Украина решила отказаться от российской вакцины. Министр здравоохранения страны Максим Степанов обосновал свое решение тем, что Россия дискредитирует другие вакцины.
Подписывайтесь на URA.RU в