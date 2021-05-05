Российские банки спрогнозировали будущее экономики страны

ВВП России в 2021 году покажет максимальный рост с 2012-го и составит 3%. Об этом заявили аналитики российских банков.
По данным прогноза экспертов, опрошенных «Известиями», в 2021 году ВВП России увеличится на 3,08%. Максимальный рост ожидают в ВТБ — до 3,7%. Минимальный — в «Открытии» и Совкомбанке (2,8%).
Однако, по словам аналитиков, после прошлогоднего падения ВВП на 3% рост в 2021 году можно назвать лишь восстановительным. Таким образом, нулевое изменение за два года будет свидетельствовать лишь о стагнации.
По прогнозу Всемирного банка, рост ВВП России в 2021—2022 годах составит 2,9-3,2%. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что экономика России пережила наименьший спад по сравнению с большинством стран. Президент РФ Владимир Путин отметил, что благодаря своевременным мерам поддержки отраслей и бизнеса России удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление, пишет RT. При этом за 2020 год государственный долг России увеличился на 39,9%, передает телеканал 360.
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