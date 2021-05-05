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В ХМАО на чиновников завели дело из-за пожара с погибшими детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, пожарная машина, заброшенный дом, пожар, ночь, пожарные
Расследование уголовного дела о пожаре занимается следственный комитет ХМАО Фото:

Следователи усматривают признаки халатности в действиях чиновников мэрии Пыть-Яха, которые вовремя не изъяли детей из неблагополучной семьи, что привело к гибели трех человек во время пожара, в том числе и двух несовершеннолетних. О возбуждении уголовного дела URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

По версии следствия, чиновники из отдела опеки и попечительства мэрии Пыть-Яха знали о том, что 32-летняя мать ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности в отношении двух сыновей 2018 и 2019 годов рождения. Однако никаких профилактических мер к изъятию детей не предпринималось. «В результате бездействия должностных лиц дети оставались в неблагоприятных, опасных для жизни условиях и 4 мая 2021 года погибли во время пожара в доме, в котором проживали», — говорится в сообщении следственного комитета ХМАО.

В силовом ведомстве также уточнили, что мать была ограничена в родительских правах в отношении дочери 2006 года рождения. Сейчас расследование по этому уголовному делу продолжается. Источник URA.RU в следственном комитете ХМАО сообщил, что пока оно возбуждено по факту, но в перспективе там появятся конкретные фигуранты.

Ранее URA.RU сообщало о произошедшем пожаре в Пыть-Яхе, где погибло три человека. Помимо детей, в результате ЧП умер знакомый семьи. Другие пострадавшие от возгорания в доме были госпитализированы.

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