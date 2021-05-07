В Донбассе заявили о фашистских методах Украины

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Здание ОДА. Луганск. Украина , солдаты, война, разрушенное здание
В ДНР обвинили украинскую сторону в терроре Фото:

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинил украинскую сторону в грубом нарушении взятых на себя обязательств по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Утверждается, что Украиной применяются фашистские методы ведения войны.

«Украинское командование в очередной раз совершило акт террора в отношении нашей Республики, используя мирных жителей Украины в качестве „живого щита“», — сообщается в телеграм-канале «Народная милиция ДНР».

Представители ДНР обвиняют противника в игнорировании бессрочного режима прекращения огня. По их мнению, отказ от взаимодействия с представителями республик в Совместном центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) свидетельствует о стремлении руководства Украины к эскалации конфликта. При этом Украина фальсифицирует обстрелы со стороны подразделений Народной милиции, чтобы предстать перед международным сообществом «жертвой конфликта» и просить помощи и защиты у западных кураторов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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