В Донбассе заявили о фашистских методах Украины

В ДНР обвинили украинскую сторону в терроре Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинил украинскую сторону в грубом нарушении взятых на себя обязательств по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Утверждается, что Украиной применяются фашистские методы ведения войны.

«Украинское командование в очередной раз совершило акт террора в отношении нашей Республики, используя мирных жителей Украины в качестве „живого щита“», — сообщается в телеграм-канале «Народная милиция ДНР».

Представители ДНР обвиняют противника в игнорировании бессрочного режима прекращения огня. По их мнению, отказ от взаимодействия с представителями республик в Совместном центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) свидетельствует о стремлении руководства Украины к эскалации конфликта. При этом Украина фальсифицирует обстрелы со стороны подразделений Народной милиции, чтобы предстать перед международным сообществом «жертвой конфликта» и просить помощи и защиты у западных кураторов.