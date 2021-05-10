Геннадий Ковалев рассказал, что казачья разведка действует по всему миру Фото: с сайта kazakural.ru

Руководитель некоммерческого партнерства «Уральское казачество», генерал-майор Федерации союза казаков (ФСК) Геннадий Ковалев рассказал о работе казачьей разведке в Израиле. По его словам, уральские казаки засняли ракетную атаку на Иерусалим.

«Началась война в Израиле. Казаки находящиеся в зоне событий засняли видео для казачей контрразведки», — сообщил URA.RU Геннадий Ковалев. На переданных им URA.RU роликах видно, как над городом взлетают ракеты. Авторы видео находятся на балконе жилого дома и разговаривают, предположительно, на иврите. Другое видео снято из-за городской черты, авторы также общаются на иврите.

Как утверждает Геннадий Ковалев, казачья разведка «пронизывает своими связями и единомышленниками практически все страны и державы»; в частности, она раньше других разведок мира узнала о готовящемся наступлении украинской армии в Донбассе в марте. Ранее по инициативе атамана уральские казаки патрулировали улицы Екатеринбурга, проверяя мигрантов на коронавирус. Этому был посвящен отдельный эпизод шоу «Вечерний Ургант». В настоящее время Геннадий Ковалев участвует в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы.

По сообщениям СМИ, ракетный обстрел из сектора Газа в ночь с 10 на 11 мая устроила организация ХАМАС. Израильские военные предприняли ответные меры.