11 мая 2021

Рейс из Екатеринбурга в Сочи задержан на семь часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс из Екатеринбурга в Сочи задержали из-за неисправности самолета Фото:

Отправление рейса из Екатеринбурга в Сочи отложили на семь часов и десять минут из-за неисправности самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка рейса FV-5614 по маршруту Екатеринбург-Сочи», — говорится в telegram-канале ведомства. Там отметили, что самолет должен был вылететь в 03:20 минут по местному времени, однако вылет перенесли на 10:30.

Рейс задержали из-за технических проблем с воздушным судном. В пресс-службе рассказали, что отправления ждут 194 пассажира, среди которых 20 детей. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Ранее в Кольцово рейс в Турцию задержали почти на 10 часов. Тогда вылет был отложен по техническим причинам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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