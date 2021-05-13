Умерла звезда сериалов «Осторожно, Задов!» и «Кухня»

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Церемония прощания с актрисой назначена на 16 мая Фото:

Скончалась комедийная актриса театра и кино Кира Крейлис-Петрова. Об этом сообщили в Александринском театре Санкт-Петербурга, где она служила больше 30 лет.

«12 мая на 90-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова», — сообщается на сайте театра. В нем она начала играть в 1980 году. Среди ее самых известных театральных работ — «Ревизор» (2002) и «Женитьба» (2008).

«Через месяц ей было бы 90 лет, но организм был еще бодр был, но у нее была опухоль головного мозга. Ее прооперировали где-то около шести лет назад, и, конечно, организм дал сбой», — рассказала «Пятому каналу» художественный руководитель и продюсер группы компаний «Театр „Дом“» Наталья Колесник.

Помимо ролей в театре, Крейлис-Петрова была известна зрителям по множеству фильмов и сериалов. Ее фильмография насчитывает десятки кинокартин. Самые популярные из них — фильм «Трое в лодке, не считая собаки», а также сериалы «Осторожно, Задов!» и «Кухня».

Прощание с артисткой пройдет 16 мая. Церемония назначена на 12:00 в центральном зале крематория в Санкт-Петербурге.

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