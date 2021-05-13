В Перми перенесли конкурс на новый гимн

В мэрии Перми создадут новый оргкомитет по гимну Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Перми решила перенести сроки проведения конкурса на новый гимн города. Это связано с кадровыми изменениями в мэрии, пояснили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.

«В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации города, вносятся изменения в состав оргкомитета и состав конкурсной комиссии по разработке гимна Перми. Сроки реализации конкурса переносятся до утверждения нового состава оргкомитета и конкурсной комиссии», — отметили в мэрии.

Прием заявок на участие в первом этапе конкурса планировался до 1 марта 2020 года, во втором — до 30 апреля 2020 года. Сообщалось, что победители конкурса получат денежные премии в размере 300 тысяч рублей за текст и такую же сумму — за музыку к гимну.

Оргкомитет по созданию гимна возглавлял экс-председатель гордумы Юрий Уткин, однако в конце октября депутаты добились его отставки. Впоследствии сменилось и руководство Перми: место прежнего главы города Дмитрия Самойлова занял Алексей Демкин.