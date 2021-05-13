13 мая 2021
12 мая 2021

В Перми перенесли конкурс на новый гимн

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, герб перми
В мэрии Перми создадут новый оргкомитет по гимну Фото:

Администрация Перми решила перенести сроки проведения конкурса на новый гимн города. Это связано с кадровыми изменениями в мэрии, пояснили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.

«В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации города, вносятся изменения в состав оргкомитета и состав конкурсной комиссии по разработке гимна Перми. Сроки реализации конкурса переносятся до утверждения нового состава оргкомитета и конкурсной комиссии», — отметили в мэрии.

Прием заявок на участие в первом этапе конкурса планировался до 1 марта 2020 года, во втором — до 30 апреля 2020 года. Сообщалось, что победители конкурса получат денежные премии в размере 300 тысяч рублей за текст и такую же сумму — за музыку к гимну.

Оргкомитет по созданию гимна возглавлял экс-председатель гордумы Юрий Уткин, однако в конце октября депутаты добились его отставки. Впоследствии сменилось и руководство Перми: место прежнего главы города Дмитрия Самойлова занял Алексей Демкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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