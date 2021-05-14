Власти РФ отменили запрет найма иностранцев в посольстве США

На месяц посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для американских граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Россия отменила запрет на работу иностранных граждан в представительстве США в России. Об этом говорится на официальном сайте посольства и консульства США в России.

«Правительство России проинформировало посольство США в Москве о своем намерении отложить запрет на прием на работу в представительство США в России иностранных граждан. Следовательно, до 16 июля посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для граждан США», — сказано в сообщении.

Также в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в России, включая перевыпуск паспортов и выдачу свидетельств о рождении. Об этом пишет RT.

В конце апреля посольство США прекратило выдачу виз гражданам РФ. Такое решение обосновывалось тем, что российская сторона запрещала представительству их страны нанимать иностранных граждан в любом качестве. В Кремле, в свою очередь, ответили, что для россиян такое решение ни на что не повлияет, напоминает «Взгляд».