Власти РФ отменили запрет найма иностранцев в посольстве США

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На месяц посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для американских граждан Фото:
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Россия отменила запрет на работу иностранных граждан в представительстве США в России. Об этом говорится на официальном сайте посольства и консульства США в России.

«Правительство России проинформировало посольство США в Москве о своем намерении отложить запрет на прием на работу в представительство США в России иностранных граждан. Следовательно, до 16 июля посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для граждан США», — сказано в сообщении.

Также в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в России, включая перевыпуск паспортов и выдачу свидетельств о рождении. Об этом пишет RT.

В конце апреля посольство США прекратило выдачу виз гражданам РФ. Такое решение обосновывалось тем, что российская сторона запрещала представительству их страны нанимать иностранных граждан в любом качестве. В Кремле, в свою очередь, ответили, что для россиян такое решение ни на что не повлияет, напоминает «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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