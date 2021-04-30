В Кремле ответили на прекращение выдачи виз США

Для россиян не так важно, что посольство США прекратило выдачу виз гражданам РФ, потому что их получали единицы. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Практически единицы россиян могли в течение года получать визы в посольстве США. В Москве их было просто невозможно получить. В этом плане ничего не меняется», — сообщил он журналистам во время конференц-колла.
Также он обвинил американскую сторону в обострении отношений между странами. «Нужно смотреть на первопричину напряженности в наши отношениях. Очевидным становится, что предтеча всего этого — недружественные действия США», — считает Песков.
Ранее посольство США заявило о прекращении выдачи американских виз. Решение обосновывается тем, что российская сторона намерена запретить представительству их страны нанимать иностранных граждан в любом качестве, передает «Пятый канал».
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