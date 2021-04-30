В Кремле ответили на прекращение выдачи виз США

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ уверен, что это ничего не меняет Фото:
новость из сюжета
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Для россиян не так важно, что посольство США прекратило выдачу виз гражданам РФ, потому что их получали единицы. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Практически единицы россиян могли в течение года получать визы в посольстве США. В Москве их было просто невозможно получить. В этом плане ничего не меняется», — сообщил он журналистам во время конференц-колла.

Также он обвинил американскую сторону в обострении отношений между странами. «Нужно смотреть на первопричину напряженности в наши отношениях. Очевидным становится, что предтеча всего этого — недружественные действия США», — считает Песков.

Ранее посольство США заявило о прекращении выдачи американских виз. Решение обосновывается тем, что российская сторона намерена запретить представительству их страны нанимать иностранных граждан в любом качестве, передает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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