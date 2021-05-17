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Власти ХМАО вводят льготы для привитых от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Работники ХМАО смогут получить льготы в день вакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В день вакцинации работники ХМАО смогут рассчитывать на оплачиваемый выходной день либо на удаленный формат работы, в зависимости от решения работодателя. Об этом заявил первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков на заседании оперативного штаба Югры.

«Основная суть рекомендаций в том, что в дни вакцинации работодатель переводит работника на дистанционную работу, либо предоставляет день из отпуска, либо дополнительный день отпуска», — сказал Охлопков. Он подчеркнул, что данное постановление будет носить рекомендательный характер. «Но мы надеемся, что значительная часть работодателей к нему прислушается», — заключил Охлопков. Пока эти рекомендации не утверждены.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО предложила давать отгул после прививки от COVID. Тогда глава ХМАО Наталья Комарова поручила разработать рекомендации для работодателей в дни вакцинации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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