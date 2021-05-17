Власти ХМАО вводят льготы для привитых от коронавируса

В день вакцинации работники ХМАО смогут рассчитывать на оплачиваемый выходной день либо на удаленный формат работы, в зависимости от решения работодателя. Об этом заявил первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков на заседании оперативного штаба Югры.
«Основная суть рекомендаций в том, что в дни вакцинации работодатель переводит работника на дистанционную работу, либо предоставляет день из отпуска, либо дополнительный день отпуска», — сказал Охлопков. Он подчеркнул, что данное постановление будет носить рекомендательный характер. «Но мы надеемся, что значительная часть работодателей к нему прислушается», — заключил Охлопков. Пока эти рекомендации не утверждены.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО предложила давать отгул после прививки от COVID. Тогда глава ХМАО Наталья Комарова поручила разработать рекомендации для работодателей в дни вакцинации.
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