Свердловский губернатор готовится к встрече с предшественником

Евгений Куйвашев устроит встречу с Эдуардом Росселем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с экс-главой региона, членом Совета Федерации Эдуардом Росселем. Совещание назначено на 25 мая. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник, знакомый с графиком Куйвашева.

«Во вторник во второй половине дня губернатор проведет встречу с Росселем. Запланировано заседание штаба по коронавирусу в режиме видеосвязи с участием глав муниципалитетов», — поделился собеседник агентства. В этот же день Куйвашев должен встретиться с исполнительным директором ГК «Строчка» Юлией Лопаницыной, а вечером посетить вручение премии «Номер один» в Синара-центре.

На неделе у губернатора запланированы две рабочие поездки. В среду он приедет в Нижний Тагил, в пятницу — посетит Новоуральск. Кроме этой поездки, 28 мая Куйвашев побывает на вручении премии за достижения в области литературы и искусства, а затем проведет заседание антинаркотической комиссии. В воскресенье, 30 мая, губернатор подведет итоги праймериз «Единой России».

В предыдущий раз публично Куйвашев и Россель встречались 9 мая. В День Победы они сначала посетили парад в Екатеринбурге, а затем отправились в Верхнюю Пышму, где прошло аналогичное праздничное шествие.