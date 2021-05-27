Директор типографии в ХМАО три года скрывался от налогов

Директор типографии в Сургуте накопил задолженность по налогам свыше 16 млн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор ООО «Сургутская Типография» Антон Примак три года скрывался от уплаты налогов. За это время он накопил задолженность в 16 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Директор предприятия в период с октября 2017 года по октябрь 2020 года, имея реальную возможность погасить задолженность по налогам и сборам в размере свыше 16 млн рублей, сокрыл от налоговых органов денежные средства», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры.

Уголовное дело было направленно в Сургутский городской суд. За сокрытие денежных средств предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее URA.RU писало, что нефтяник из ХМАО спрятал миллионы рублей, чтобы уйти от налогов. Тогда директор компании АО «Негуснефть» Василий Григоричев скрыл больше 100 млн рублей чтобы не выплачивать налоги.