В Саратове задержали участников экстремисткой группы

При обыске было обнаружено холодное и огнестрельное оружие Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Саратове провели задержание членов ячейки украинской экстремистской группы «М.К.У.», пропагандирующей массовые убийства. Об этом сообщил Следственный Комитет РФ, опубликовав видео.

Всего задержаны 14 человек. СК отмечает, что восемь из них являются жителями Саратова в возрасте от 16 лет до 21 года. Они были арестованы за «организацию и создание экстремистского сообщества», говорится в распространенном СКР видео. Во время обыска в квартире экстремистов были найдено холодное и огнестрельное оружие.

Фигурантами уголовных дел являются восемь молодых людей в возрасте от 16 до 21 года. Четверых из них обвиняют по статье об организации экстремистского сообщества, а еще четверых — по статье об участии в экстремистской организации, пишет « Федеральное агентство новостей» . Задержанным грозит до десяти лет заключения, передает RT.

Ранее участник другого экстремистского религиозного объединения, «Таблиги Джамаат», запрещенного в России, был задержан в Иваново. Он участвовал в религиозных обрядах и пропагандировал идеологию движения, сообщает «Национальная служба новостей».